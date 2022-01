Six ans à la tête de la FVJC - «Les Jeunesses évoluent, comme la société»

Président de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes, Cédric Destraz remettra son mandat dimanche. L’occasion de lui tendre le micro pour faire un bilan et esquisser l’avenir.

Six ans à la tête de la FVJC

Ce n’est qu’un au revoir et Cédric Destraz fréquentera à coup sûr encore occasionnellement le monde des Jeunesses. Il n’empêche que dimanche, il aura un gros pincement au cœur en remettant son poste de président central de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC).

Voilà en effet six ans qu’il occupait cette fonction (bénévole) et dix-sept qu’il avait poussé la porte de la Jeunesse de Vers-chez-les-Blanc. Eh oui, le président des Jeunesses campagnardes était un Lausannois!

Qu’est-ce qui vous a poussé à ne pas vous représenter?

J’aurais adoré continuer, et d’ailleurs, à 32 ans, j’aurais encore trois ans potentiels avant d’atteindre la limite d’âge. Mais il y a des jeunes qui arrivent et qui ont des envies. J’ai eu la très grande chance de pouvoir occuper ces fonctions si longtemps, il est temps de leur donner leur chance, comme on m’avait donné la mienne à l’époque.