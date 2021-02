Entraînement virtuel – Les jeux de simulation sont l’avenir des champions La pratique est systématique chez les pilotes automobiles. Dans les autres sports, les jeux vidéo permettent d’améliorer les capacités d’attention, de concentration, de traitement d’informations et de réactivité. Pierre-Alain Schlosser

Le pilote automobile Lucas Légeret s’entraîne régulièrement sur les circuits virtuels pour gagner en expérience. Chantal Dervey

Lucas Légeret fait partie de la génération Millénium. Né en 2001, le pilote automobile a grandi avec la technologie. Pour lui, rien n’est plus normal que s’entraîner devant un écran, un volant de jeu vidéo dans les mains et des pédales hydrauliques reliées à son PC.

«J’utilise la préparation par jeu vidéo comme un complément à la préparation. Mais on ne peut pas se contenter de la simulation pour devenir compétitif en course.» Lucas Légeret, pilote automobile

Le plus jeune pilote ayant participé à la dernière épreuve des 24 Heures du Mans n’est de loin pas une exception dans le monde automobile. Tous les pros se sont mis à cette façon de compléter leur entraînement physique. Mais les jeux vidéo parviennent-ils vraiment à les aider? La réponse est oui. «Avant Le Mans, j’ai pu mettre le mode nuit sur le simulateur et j’ai ainsi pu m’entraîner à rouler en nocturne, explique Lucas Légeret. Toutes les pastilles 3M qui réfléchissent dans la nuit quand les phares les éclairent sont représentées dans le jeu. De sorte que lors de la vraie course, j’ai réussi à retrouver ces repères, utiles lors des freinages et pour la trajectoire. Le positionnement de la voiture est très fidèle. J’utilise la préparation par jeu vidéo comme un complément à la préparation. Mais on ne peut pas se contenter de la simulation pour devenir compétitif en course.»