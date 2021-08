JO 2020 - «Les Jeux n’ont pas été un facteur de risque pour Tokyo»

Ce qui me frappe, c’est le constat que j’ai fait ce matin en regardant la première page de plusieurs quotidiens du monde. Tous ont évoqué les Jeux sur leur une. Parfois pour des éléments purement sportifs, mais d’autres aspects sont aussi traités. Les JO ont du sens dans le monde entier et cela dépasse le cadre purement sportif. Leur impact et la lumière qu’ils mettent sur des questions sociétales représente pour moi un énorme succès.

Et au niveau de la gestion de la bulle sanitaire?

Nous avons effectué un demi-million de tests et une centaine de cas positifs ont été immédiatement identifiés. Le traçage des cas est excellent et les standards sanitaires sont d’une qualité irréprochable. L’opération Covid mise en place avec les meilleurs experts mondiaux et l’OMS tient le choc. C’était notre priorité principale: protéger les acteurs et la population.