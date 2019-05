Les JO de la jeunesse cherchent 3000 bénévoles

Pour assister aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne, on peut assister à la compétition de son choix gratuitement. Mais il y a un autre moyen de vivre le grand événement qui se déroulera entre le 9 et le 22 janvier 2020, de l’intérieur. D’être aux premières loges et de participer à l’effort d’organisation.

Les organisateurs sont en effet à la recherche de 3000 bénévoles. Pour aider à l’accueil de 1880 athlètes de plus de 70 nations ainsi que leur famille, leurs coaches et accompagnants.

Les personnes intéressées pour s’inscrire, via le site www.lausanne2020.sport dès le 23 juin, soit pile 200 jours avant la cérémonie d’ouverture. Elles auront la possibilité de choisir un ou plusieurs des huit sites de compétition : Lausanne, La Vallée de Joux, Leysin, les Diablerets, Villars, Champéry, St. Moritz, Les Rousses. Ou encore les lieux d’animation dans les villes et stations hôtes. Les futurs bénévoles suivront ensuite des formations, dès cet automne. (24 heures)