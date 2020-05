Le Président du CIO est formel – Les JO de Tokyo seront en 2021 ou jamais Le président du CIO a expliqué qu’un nouveau report n’est pas envisageable. Sport-Center

S’ils ne se déroulent pas en 2021, les Jeux olympiques de Tokyo seront annulés. Dans une interview à la BBC, le président du CIO Thomas Bach a expliqué pourquoi un nouveau report était impossible. «Vous ne pouvez pas employer éternellement entre 3000 et 5000 personnes dans le comité d’organisation. Et l’on ne peut pas changer chaque année tout le programme mondial des événements pour les fédérations majeures. Enfin, il n’est pas concevable de laisser les athlètes dans l’incertitude.» Récemment, le premier ministre japonais Shinzo Abe avait laissé entendre que les JO ne pourraient se dérouler en 2021 si la pandémie de Covid-19 n’était pas contenue.

Thomas Bach a également répété que le CIO faisait tout pour que l’événement puisse se tenir en dès le 23 juillet 2021: «Tous les scénarios sont envisagés, y compris de placer les athlètes en quarantaine. Cela demande de travailler d’arrache-pied car il y a tellement d’options différentes que ce n’est pas évident de faire des choix actuellement. Quand nous aurons une vision claire de ce à quoi le monde ressemblera en juillet 2021, nous prendrons les décisions appropriées.»

Pour l’Allemand, les Jeux olympiques pourraient être «bien différents» des éditions précédentes et vont probablement se focaliser sur «l’essentiel». En ce qui concerne le huis clos, le président a expliqué que ce qu’il souhaitait et que le CIO avait besoin de plus de temps pour déterminer si cela était possible.