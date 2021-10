Achats pour la fin d’année – Les jouets les plus prisés risquent de manquer à Noël Il faudra se rabattre en partie sur des seconds choix pour les cadeaux des enfants. La faute à la pénurie de containers, de métal et de bois, ainsi qu’au bouclage des ports chinois. Nicolas Pinguely

Les produits fabriqués en Chine, notamment les jouets, arrivent de plus en plus difficilement sur les étals des magasins. (Photo d’illustration) KEYSTONE

La scène est assez familière. Vos enfants ont un cadeau en tête pour Noël et ne désirent rien d’autre. Essayez de leur fourguer une console ou une poupée de seconde catégorie, ou encore un jeu de société peu connu. Ça risque de couiner. Eh bien, ça risque de piailler très fort cette année.

Pourquoi? Parce que les cadeaux les plus prisés risquent de manquer à l’appel. «J’estime que pour 30% des jouets, il faudra se rabattre sur un second choix», indique Étienne Aubry, adjoint gérant du magasin de jouets Arc-en-Ciel, à Neuchâtel. Dès lors, il n’est pas certain que la dernière boîte de Lego ou le puzzle Ravensburger à la mode se retrouvent sous les sapins.