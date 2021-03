Football – Super League – Les joueurs du Lausanne-Sport réduits au silence Le club a décrété le «silenzio stampa» jusqu’à la fin de la trêve internationale. Une mesure qui interpelle. On tente de la comprendre. Florian Vaney

Keystone

Selon le procédé habituel avant la plupart des matches du Lausanne-Sport, Giorgio Contini a été invité à répondre aux questions de la presse vendredi, à la veille de la réception du FC Saint-Gall. Sauf que, comme une semaine plus tôt, l’entraîneur vaudois s’est retrouvé seul. Puisque, comme une semaine plus tôt, toute demande pour échanger avec les joueurs a été refusée.

La seule information officielle provenant du club, c’est que cette mesure se prolongera jusqu’au terme de la trêve internationale, autour du 1er avril. Les raisons? À l’interne, on nous répond qu’il reste un match très important avant la pause et que l’équipe est loin d’être sortie de la gonfle. Un peu léger pour expliquer une pratique qui interpelle de la sorte. On en est donc réduit à lancer des hypothèses.

À ce stade, plusieurs pistes de réflexion peuvent être empruntées. La première, et probablement la moins probable, c’est celle liée aux résultats. Autrement dit, celle qui voudrait que la situation au classement pousse le club à décréter une mise au vert totale et une concentration absolue avant les duels face à Zurich (déjà joué, 1-1 samedi dernier) et Saint-Gall.

Sauf qu’on se souvient d’un LS on ne peut plus mal en point il y a encore un mois et demi. Depuis, l’écart avec la barre est devenu plus confortable, l’Europe s’est rapprochée et les dernières prestations se sont avérées nettement plus encourageantes. Fausse piste? Plutôt prétexte bien pratique. Quoi qu’il en soit, on peut passer notre route.

Crispation autour des fins de contrats

Une hypothèse plus vraisemblable concerne les contrats des joueurs, ou plutôt les fins de contrat. Une sérieuse part de l’effectif lausannois n’a pas encore signé d’accord (ou est en train de le faire) avec le club pour la saison prochaine. On peut imaginer qu’une certaine crispation se profile là autour. Le LS n’a d’ailleurs pas masqué son irritation par rapport à plusieurs demandes des médias allant dans ce sens.

Le fait est que notre proposition de ne pas aborder la question lors d’un face-à-face avec un joueur n’y a rien changé. Que le sujet passe sur la table ou non, que le footballeur possède un contrat qui arrive à échéance ou non, la réponse est la même: aucun joueur ne peut s’exprimer actuellement.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois de la saison que la problématique des contrats crée une zone de turbulences au Lausanne-Sport. Lorsque Joël Monteiro avait refusé de prolonger son entente avec le club à l’automne, il avait été dans la foulée écarté des affaires de la première équipe. Une pratique particulièrement autoritaire, bien que loin d’être inédite.

Le signal envoyé n’est pas bon

On en arrive à la troisième hypothèse: le contrôle des joueurs et la volonté de lisser autant que possible leur discours. Dans ce domaine-là non plus, le club de la Tuilière n’en est pas à son coup d’essai. Un joueur accepte de parler de son quotidien de sportif professionnel malgré des problèmes de dos? Le club fait des pieds et des mains pour éviter la parution de ses propos. Un journaliste veut s’entretenir avec l’une des recrues niçoises arrivées cette saison? On lui demande d’envoyer ses questions par écrit, pour que celles-ci remontent à l’OGC Nice qui les valide ou non.

Le LS se trouve évidemment dans son bon droit. D’ailleurs, il n’a rien inventé et n’est pas le premier à agir de la sorte. La tendance va dans ce sens et ne favorise certainement pas les belles histoires ou les discours pertinents et originaux. Reste qu’en ces temps où les suiveurs du Lausanne-Sport s’interrogent sur les motivations de leur club et où celui-ci s’égosille à rappeler qu’elles sont louables, on n’est pas certain que ce genre de signaux servent vraiment ses intérêts et son image.