Le LHC renverse Gottéron – Les joueurs qu’on attendait ont sonné la révolte Pourtant mené 2-0, le LHC s’est offert le leader fribourgeois, mardi soir à la Vaudoise aréna (6-3). Avec un Kenins en verve. Jérôme Reynard

Ronalds Kenins (à droite) a inscrit 1 but et 2 assists, mardi soir. KEYSTONE

Ils font partie des joueurs pointés du doigt en cette première moitié de championnat, pour leur inconstance ou leur peine presque chronique. Mardi soir face à FR Gottéron, Ronalds Kenins et Benjamin Baumgartner ont marqué de leur patte le retournement de situation lausannois, initié par Floran Douay (12e 1-2).

Le transfuge du HC Davos a tout simplement ouvert son compteur cette saison, dans un angle fermé et en s’appuyant sur le dos de Ryan Gunderson (25e 4-2). Tandis que l’attaquant au No 81 a tout d’abord délivré un caviar pour Joël Genazzi (20e 2-2, à 5 contre 4), avant de profiter d’un rebond favorable pour y aller de sa réalisation (24e 3-2) et d’ajouter un second assist sur le but de la sécurité de Christoph Bertschy (47e 5-3).