Depuis dix jours, la Coupe du monde de football s’invite à l’heure du petit-déjeuner, décalage horaire avec l’Océanie oblige. Cela tombe bien, le football féminin, c’est comme le Cenovis: on adore, ou on déteste. «On adore détester», faudrait-il préciser pour les meilleures footballeuses du monde.

Le processus est toujours le même. Dans un réflexe machiste plus ou moins assumé, le téléspectateur va opposer méticuleusement les joueuses à un idéal ancestral, pur et incontesté: le foot masculin. Tout y passe, de la puissance des frappes, aux audiences TV en passant par les gardiennes ou la tactique. Le football féminin est cité à comparaître.

Des valeurs noyées par les pétrodollars saoudiens

Mais cet étalon couillu (organe indispensable pour tout sportif qui se respecte), parlons-en. À l’heure où la tyrannique Arabie saoudite siphonne les géants d’Europe comme un puits de pétrole, que les stars plongent dans des piscines de pétrodollars, cela devient de plus en plus difficile de fermer les yeux et de se boucher le nez. Même Jordan Henderson, capitaine de Liverpool et prétendu allié des LGBTQIA+, a cédé aux sirènes du désert. À quelques kilomètres du Qatar et de son Mondial couvert de sang.

Plus près de chez nous, Mario Balotelli touche près de 7500 francs par jour pour retrouver un semblant de dignité (et de condition physique) avant de quitter le FC Sion.

Megan Rapinoe plutôt que Cristiano Ronaldo

«J’espère que le football féminin n’atteindra jamais le niveau des hommes», a déclaré Lia Wälti, capitaine de l’équipe de Suisse, dont la classe ne se limite pas qu’au rectangle vert. N’y voyez pas dans cette phrase un manque d’ambition (autre qualité masculine, non?) ou une pudeur mal placée. Non, Wälti espère que son sport gardera son ouverture d’esprit, son humanité, ses valeurs. Un terme galvaudé depuis tant d’années par une industrie mondialisée et pervertie par les millions.

Je troquerais cent fois un Cristiano Ronaldo, joueur fantastique doublé d’une égérie de pub écervelée et enduite d’huile, contre une Megan Rapinoe. La star-militante américaine se bat autant sur le terrain qu’en dehors, jusqu’à défier l’ex-président Trump. A tout bien comparer, je ne suis pas certain que le foot masculin sorte gagnant.

