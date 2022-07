«Il est temps pour Alain Berset de changer de job.» Le commentateur du «Tages-Anzeiger» n’y va pas avec le dos de la cuiller ce jeudi. Pour lui, le conseiller fédéral socialiste doit s’en aller. L’affaire du vol en avion privé en France est celle de trop. Elle s’ajoute, rappelle-t-il, au scandale du chantage exercé par sa maîtresse et à la récente séparation d’avec l’un de ses plus proches collaborateurs, Peter Lauener, après que celui-ci a passé quelques jours en détention préventive pour soupçon de violation du secret de fonction dans le cadre de la retentissante affaire d’espionnage Crypto.



Cet éditorial au vitriol a aussi été publié dans le «Bund». Aux yeux de son auteur, les problèmes en série d’Alain Berset ne relèvent pas uniquement de sa sphère privée. «Il occupe la fonction politique la plus importante du pays. La Suisse a besoin d’un ministre de l’Intérieur qui s’y consacre entièrement». Et de citer la difficile réforme de la prévoyance vieillesse et la lutte contre la hausse des coûts de la santé.