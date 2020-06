Évolution des consignes sanitaires – Les journaux retrouvent leur place au café À partir du 6 juin, la presse en libre accès ne sera plus indésirable dans les établissements publics et les salles d’attente. Romaric Haddou

Jusqu’ici accusés de propager le virus, les journaux seront de nouveau en libre accès à compter du 6 juin. CHANTAL DERVEY

Feuilleter un quotidien régional en buvant son café, tremper ses doigts dans un paquet de chips avant de graisser l’écran d’une tablette pour consulter un menu. Des plaisirs simples que les clients des bars, restaurants et hôtels retrouveront à partir du 6 juin. GastroSuisse et HotellerieSuisse viennent en effet de mettre à jour leur «plan de protection de la branche sous Covid-19», sur la base des directives révisées de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).