Architecture et monuments – Les Journées du patrimoine ont attiré 20'000 personnes en Suisse Ayant pour thème la verticalité, plus de 250 événements étaient organisés ce week-end dans le pays à l’occasion de la manifestation européenne consacrée au patrimoine bâti.

En Suisse Romande, les curieux ont notamment pu faire l’ascension de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg KEYSTONE

Les 27e Journées européennes du patrimoine, qui se sont tenues cette année dans une version allégée en raison du coronavirus, se sont achevées dimanche. Elles ont attiré 20'000 visiteurs au total, dont la moitié venait de Suisse romande.

Cette année, 250 évènements ont été organisés dans tout le pays sur le thème «Weiterbauen – Verticalité – Costruire nel costruito – Construir en il construì», indique dimanche le Centre national d’information sur le Patrimoine culturel (NIKE).

Les Journées européennes du patrimoine, qui se sont tenues samedi et dimanche en Suisse, ont montré dans tout le pays comment des immeubles, des villages et des fabriques se sont transformés au cours des dernières années, comment ils évolueront encore et comment ils peuvent donner naissance à un espace de vie de grande qualité, précise le communiqué.

Malgré les restrictions dues au Covid, le public a répondu présent. ©ullmann.photography

Visites à succès en Suisse romande

Comme les années précédentes, les cantons romands ont réussi à attirer un public nombreux pour leurs visites guidées. Les curieux ont notamment pu faire l’ascension de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, visiter le hameau médiéval de Combes, près du Landeron (NE) et sa chapelle baroque Sainte-Anne, ou le château de la Bâtiaz à Martigny (VS).

Les Journées du patrimoine ont aussi donné l’occasion de présenter les premières solutions trouvées par les architectes pour densifier l’habitat dans les grandes villes : les tours de Valmont à Lausanne, la Tour d’Ivoire à Montreux (VD), la cité du Lignon à Vernier (GE), ou l’immeuble Constellation à Genève.

Pour la première fois, l’évènement s’est également engagé sur la voie du numérique. Le Service des monuments historiques du canton de Zurich a par exemple publié diverses informations complémentaires par vidéo, Instagram et une série d’audios. Des documents cinématographiques rarement montrés ont par ailleurs aussi pu être visionnés.

ATS/NXP