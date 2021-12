Aménagement du territoire – Les jours du Village de pêcheurs d’Yvonand sont comptés Sondée par le Canton, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage estime que les lieux doivent revenir à la nature. Le refuge du lac est en revanche sauvé. Frédéric Ravussin

Le Village de pêcheurs d’Yvonand doit faire place nette. JEAN-PAUL GUINNARD

Le dernier espoir de sauver le Village de pêcheurs d’Yvonand s’est sans doute noyé en cette fin d’automne sur les bords de l’Aar. Le municipal Alexandre Lecourtier a annoncé lundi soir aux conseillers communaux tapa-sabllia que la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage avait rendu son verdict au Canton, qui l’avait sollicitée, a rapporté «La Région». L’instance ne voit pas pourquoi ces cinq bâtisses érigées dans les années 60 dans ce qui est depuis devenu une réserve naturelle feraient exception à la règle.

Selon toute vraisemblance, elles seront démolies. «Même si nous savions dès le début que ce serait compliqué, nous avions tout de même un bout d’espoir. Alors évidemment, nous sommes déçus», réagit le syndic, Philippe Moser. À la fin de l’été, lui et sa Municipalité ont reçu in situ une délégation de la commission fédérale qui a pu prendre le pouls de la situation, mais aussi des envies et de la vision des autorités pour ce patrimoine local.

«La commission fédérale estime que la nature doit reprendre ses droits, qu’il faut laisser la forêt revenir.» Philippe Moser, syndic d’Yvonand

De toute évidence, le charme n’a pas opéré. «Ils estiment que la nature doit reprendre ses droits, qu’il faut laisser la forêt revenir et le delta de la Menthue se former comme il l’entend», reprend l’édile.

L’Exécutif n’attend maintenant plus que la prise de position officielle du Canton, sans imaginer une seule seconde qu’il pourrait ne pas tenir compte de l’avis de Berne. «La Direction générale de l’environnement nous a cependant glissé qu’on pouvait envisager de déplacer ce village», précise encore Philippe Moser. «Mais ça ne fait aucun sens, s’agace Elisabeth Bernarda, membre du comité de l’Association pour la mise en valeur du Village de pêcheurs d’Yvonand. Et où, d’abord? Vu ce qu’on y fait et ce qu’on veut y montrer, il faut qu’on soit au bord de l’eau…»

Le refuge s’en sort

Lot de consolation, Berne a été plus clémente avec le refuge du lac, lui aussi dans le viseur de la Direction générale de l’environnement. «La commission admet qu’il répond à un vrai besoin, que son impact sur la nature n’est pas trop important», souligne le syndic. En conséquence, il restera debout, mais Yvonand est tout de même invitée à réfléchir à comment diminuer l’accès à ce site en véhicule motorisé.

