Conseil national – Les juges doivent pouvoir verser des dons à leurs partis La Commission des affaires juridiques a rejeté ce vendredi l’initiative du politicien zurichois Beat Walti (PLR).

Une interdiction pure et simple des contributions et dons serait trop radicale, selon la Commission. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

Les juges doivent pouvoir verser des dons ou des contributions d’élus à leurs partis. La commission des affaires juridiques du National rejette, par 14 voix contre 5 et quatre abstentions, une initiative de Beat Walti (PLR/ZH) exigeant l’interdiction de tels versements.

Le problème réside tout au plus dans une apparence de dépendance, estime vendredi la commission, qui est divisée sur la manière d’y répondre. Une interdiction pure et simple des contributions et dons serait trop radicale, selon elle. Une minorité estime elle que le besoin de transparence requiert un changement du système en vigueur.

ATS

