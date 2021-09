Financement illégal de campagne – Les juges infligent la peine maximale à Nicolas Sarkozy Pour la deuxième fois cette année, l’ancien président Sarkozy est condamné à une peine de prison ferme. Plus sévère que ce que demandait la procureure. Alain Rebetez, Paris

Thierry Herzog, l’avocat et ami de Nicolas Sarkozy, absent lors du verdict. Il annonce que l’ancien président fera recours. KEYSTONE

2021 sera décidément une année noire pour l’ancien président français Nicolas Sarkozy. Déjà condamné en mars dans l’affaire Bismuth à 3 ans de prison dont 1 an ferme pour corruption et trafic d’influence – jugement suspendu car il a fait recours –, voilà qu’il est condamné à nouveau à 1 an de prison ferme dans l’affaire Bygmalion, cette fois-ci pour financement illégal de campagne électorale. Aucun sursis ne lui est accordé, mais la peine s’effectuera à domicile avec un bracelet électronique.