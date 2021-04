Ainsi, les clubs sportifs professionnels pourront à nouveau accueillir du public dès lundi: jusqu’à 50 personnes dans les patinoires ou les salles de basket, jusqu’à cent dans les stades de football. Pas sûr que cela ravisse le Servette FC ou le Lausanne Hockey Club, en mal de recettes depuis des mois.

En revanche, les centaines de petits clubs amateurs qui se démènent dans nos villes et nos campagnes auraient accueilli avec plaisir de tels assouplissements. Il n’en sera rien. La seule faveur qui leur est accordée par le Conseil fédéral concerne leurs membres actifs: les plus de vingt ans pourront s’entraîner à titre individuel ou par groupes de quinze – en portant un masque facial.

En écoutant Alain Berset dérouler son plan de réouverture ce mercredi, j’ai repensé à un samedi du mois de mars dernier. Ce jour-là, comme des milliers de parents dans le pays, j’ai emmené mon fils à son activité sportive du week-end. Un match de foot, en l’occurrence.

Après trente minutes de voiture, nous arrivons au stade. Pas moyen d’y pénétrer, tout le périmètre est bouclé pour cause des restrictions sanitaires. Seuls les joueurs, les entraîneurs et l’arbitre ont le droit d’entrer. Bon, je pars pour une petite balade dans le village, histoire de tuer le temps. Il fait beau, la température est agréable. Je me dis que ça pourrait être largement pire. Même si, bien sûr, aucun bistrot n’est ouvert, Covid oblige.

«Les responsables des clubs qui décideraient d’autoriser le maigre public à entrer risquent d’écoper d’une amende.»

À l’heure du match, j’y retourne. Le concierge applique à la lettre les consignes de son club: les accompagnants ne sont pas autorisés à accéder aux abords du terrain. Que faire, alors? Je décide d’imiter les autres parents: je me poste derrière le grillage qui entoure la zone sportive. Nous voilà docilement alignés, à une dizaine de mètres de la ligne de touche, pour assister à la reprise du championnat cantonal de juniors C. Seuls un ou deux adultes portent un masque. Pas très pratique, en effet, pour encourager son fiston.

À la mi-temps, impossible d’aller prendre un café à la buvette, fermée comme il se doit. Mais autant voir le verre à moitié plein: au moins, les enfants ont pu reprendre le sport et goûter aux joies de la compétition. Je me dis tout de même que la quarantaine de spectateurs présents derrière le grillage respecteraient davantage la sacro-sainte «distance sociale» s’ils pouvaient se répartir autour du terrain. Quel danger courrait-on dans ces conditions, en plein air?

Une chose est désormais certaine: la saison de football des talus va se poursuivre de la même façon. Les juniors sur la pelouse, leurs parents tenus à l’écart. Les responsables des clubs qui décideraient d’autoriser le maigre public à entrer risquent d’écoper d’une amende. C’est écrit noir sur blanc dans l’ordonnance Covid-19, article 13.

Oh, il y aura quand même une différence! Il sera possible, par beau temps, de trouver une terrasse où aller patienter. Et discuter autour d’un verre de l’absurdité de la situation.

