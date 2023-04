Libre circulation dans l’UE – Les Kosovars seront exemptés de visa pour de courts séjours Bruxelles a accepté que le Kosovo bénéficie d’une exemption de visa dans l’espace Schengen, à l’instar de ses pairs des Balkans occidentaux.

Jusque-là, le Kosovo est le seul des six pays des Balkans occidentaux à ne pas encore bénéficier d’une exemption de visa dans l’espace Schengen. KEYSTONE

Les députés européens ont approuvé mardi l’exemption de visas pour les Kosovars souhaitant se rendre dans l’Union européenne pour des séjours de courte durée.

Les citoyens du Kosovo seront autorisés à se rendre dans l’UE – et les citoyens de l’UE à se rendre au Kosovo – sans visa pour des séjours allant jusqu’à 90 jours maximum sur une période de 180 jours.

Le Kosovo est le seul des six pays des Balkans occidentaux à ne pas encore bénéficier d’une exemption de visa dans l’espace Schengen.

«Se déplacer facilement»

Cette exemption de visa, soutenue par le parlement européen depuis 2016, entrera en vigueur une fois que le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) sera en place, et d’ici 2024 au plus tard.

«Cela permet enfin aux habitants du Kosovo de se déplacer facilement, de rendre visite à leurs proches et de mener des activités économiques dans l’UE. Mais ce n’est pas tout: cette étape essentielle constitue également une base solide pour l’avenir et pour une coopération toujours plus étroite entre l’UE et le Kosovo», a déclaré le rapporteur au Parlement, l’eurodéputé néerlandais Thijs Reuten (Socialistes&Démocrates).

Candidat à l’adhésion à l’UE

En décembre 2022, les autorités kosovares ont signé une demande officielle pour obtenir un statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

Le processus s’annonce toutefois compromis par les crises récurrentes entre Belgrade et l’ancienne province serbe qui a proclamé son indépendance en 2008. Une indépendance que ne reconnaissent ni la Serbie ni cinq pays membres de l’UE (Espagne, Chypre, Grèce, Slovaquie, Roumanie).

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.