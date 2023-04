Après une pluie de critiques – Les labels «climatiquement neutre» seront bannis des emballages Grâce à des certificats bon marché, les entreprises peuvent vendre leurs produits comme étant neutres en CO₂. Mais c’est bientôt fini. Alexandra Aregger

Eau vitaminée, shampooing ou encore Ovomaltine: ces produits et de nombreux autres devront, dans les prochains mois, retirer de leur emballage la mention «climatiquement neutre». Dominique Meienberg

De nos jours, lorsqu’on compare un Coca-Cola à un thé froid au supermarché, on ne fait plus seulement attention au nombre de calories ou au prix. La protection de l’environnement et des ressources joue un rôle de plus en plus important dans la décision d’achat.