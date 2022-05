L’image prise en 2003 au microscope électronique montre les virus ovales de la variole du singe (à gauche) et les virus sphériques non terminés (à droite) obtenus à partir d’un échantillon de peau humaine.

Kristina Schmidt, le premier cas suisse de variole du singe a été diagnostiqué dans votre laboratoire. Vous devez avoir beaucoup à faire en ce moment.

Oui, nous sommes bien occupés en raison du diagnostic. Actuellement, nous partageons du matériel et des informations avec d’autres laboratoires en Suisse pour établir l’analyse de la variole du singe. Il est bon que le plus grand nombre possible de personnes soit préparé.