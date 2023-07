Vacances en Croatie – Les lacs de Plitvice, un joyau victime du surtourisme Inscrit à l’Unesco, le site est pris d’assaut chaque jour en été par des milliers de visiteurs. Il souffre aussi du changement climatique. Louis Seiller - envoyé spécial, Plitvice

Chaque jour en été, 10’000 visiteurs foulent les chemins de Plitvice à la recherche du plus beau selfie. Getty Images

C’est l’un des sites naturels les plus spectaculaires des reliefs croates, situé à deux heures de route au sud de Zagreb. Entourés d’immenses forêts, les lacs de Plitvice et leurs innombrables cascades aux eaux cristallines offrent des paysages grandioses, et toujours changeants. Leur dynamique hydrogéologique exceptionnelle passionne les scientifiques.