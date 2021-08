En balade à travers la Suisse (6/7) – Les lacs suisses, en plaine ou en montagne, fascinent toujours Deux guides partent à l’assaut des étendues bleutées, connues ou moins connues. Gérald Cordonier

Etang-Arnex DR

Que serait la Suisse sans ses lacs de montagne? Ils fascinent les touristes étrangers, s’affichent en toute beauté sur les cartes postales et réseaux sociaux, s’échangent entre promeneurs comme de bons tuyaux pour tracer des itinéraires de balades. Cet été, deux nouveaux guides sont arrivés en librairie pour nourrir les envies de découverte: l’ouvrage collectif «Balades vers les plus beaux lacs de montagne de Suisse romande» chez Creaguide (lire encadré) et, aux Éditions Favre, «À la recherche des lacs secrets de Suisse romande», signé Stefan Ansermet, auteur bien connu des promeneurs et curieux. Chez le même éditeur, le photographe et minéralogiste explorateur a déjà publié plusieurs guides originaux, sur les lieux mystérieux, les gorges ou les marches nocturnes.