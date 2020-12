Dysfonctionnements dénoncés à l’État de Genève – Les lanceuses d’alerte du Service des votations ont été licenciées Les deux auxiliaires demandent à être réintégrées dans leur fonction. Un recours est déposé. Chloé Dethurens

Les deux auxiliaire avaient alerté la Cour des comptes sur des dysfonctionnement au sein du Service des votations et élections. Steeve Iuncker-Gomez

Des bulletins de vote déchirés, déplacés ou modifiés: il y a bientôt deux ans, deux auxiliaires du Service des votations et élections (SVE) alertaient la Cour des comptes sur de possibles dysfonctionnements à l’interne de la part d’un employé, menant à l’ouverture d’une procédure pénale aujourd’hui classée. Après plusieurs mois de bataille juridique, ces deux lanceuses d’alerte ont été licenciées, a appris la «Tribune de Genève». Par le biais d’un recours, leurs avocats demandent leur réintégration ainsi qu’une réparation financière.



Engagées sur appel et payées à l’heure, les deux femmes n’étaient déjà plus sollicitées par la Chancellerie depuis plusieurs mois, suite à leurs dénonciations et à l’ouverture de la procédure pénale. Elles ont demandé à être réintégrées, sans succès. Le 19 octobre, ces employées ont finalement appris que l’Était résiliaient leurs rapports de service, avec effet au 31 janvier 2021. Et qu’elles ne pourraient pas retourner travailler dans l’intervalle.