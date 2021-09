Formation et carrière – Les langues, un tremplin professionnel Nombreux sont les étudiants à sous-estimer encore les compétences linguistiques. En Suisse romande, si la maîtrise de l’anglais a progressé, l’allemand est un critère de différenciation très apprécié. Julie Müller

Image d’illustration Getty Images

Parcourir la description d’un poste lorsque l’on guette les offres d’emploi est rarement plaisant, mais pour certains Romands, éviter le fameux «parler couramment anglais-allemand» s’apparente presque à une épreuve. Et pour cause, les experts sont quant à eux unanimes: être monolingue de nos jours est devenu un sérieux handicap professionnel.

En effet, optimisation des coûts de personnel oblige, si autrefois on déployait des employés sur tout le territoire pour communiquer dans leur propre langue, désormais la plupart des entreprises n’occupent plus qu’un seul site où une unique personne est chargée de plusieurs marchés. «On remarque que les sociétés font de plus en plus appel à des cabinets de recrutement pour trouver des profils multilingues car ils peinent à recruter cette perle qui parlera français, anglais et surtout allemand», décrit Annalisa Job, porte-parole du groupe Adecco Switzerland.