Culture antique – Les latinistes font descendre Énée dans la rue Étudiants et enseignants de latin-grec participent cette fin de semaine aux lectures publiques d’un texte classique. Une ode au héros de Virgile, version antique du réfugié fuyant la guerre. Erwan Le Bec

Les initiatives se multiplient ces dernières années pour revaloriser les études en langues classiques. Que ce soit une volonté politique, comme ici le premier concours cantonal de langue ancienne en mai 2022, ou sous impulsions purement privées des enseignants.

Le Festival européen latin grec, 16e édition si on compte juste, revient dans les préaux vaudois cette fin de semaine. Le grand rendez-vous des amoureux de culture antique et de promotion de la littérature classique a lieu à Lyon, mais encourage chaque année privés et institutions à s’arrêter, partout ce vendredi à 11 h, pour lire un texte choisi à haute voix et en public.

Cette année, plusieurs établissements romands participent, dans les écoles, devant les passants ou sur les réseaux sociaux. On citera l’établissement scolaire de Grandson à la Maison des Terroirs, l’école de Bercher ou encore celle d’Épalinges. La veille, jeudi, ce sera au tour de la HEP de Lausanne, tandis que l’école secondaire de Begnins fait encore plus fort, avec un marathon visant à lire en entier, en latin et en continu, de 18 h 50 à 20 h 30, en direct sur Facebook.

«Tout le monde comprendra l’actualité encore forte de ce récit.» Antje-Marianne Kolde, professeure de la HEP

Le but? Toujours sensibiliser, mobiliser les enseignants et les étudiants, tout en montrant au public les vertus immortelles des auteurs antiques. Cette année, le choix s’est porté sur l’«Énéide», de Virgile, qui sera décliné en latin ou en langue vernaculaire (même en roumain, à Lausanne). «C’est un de ces grands textes capable d’être toujours réinterprété et réactualisé, résume Antje-Marianne Kolde, professeure de la HEP. L’«Énéide», c’est l’histoire d’un homme qui fuit la guerre, parce que ses voisins ont décidé de l’envahir, et qui recherche l’accueil et l’humanité. J’imagine que tout le monde comprendra l’actualité encore forte de ce récit.»

Le programme et les détails sur www.festival-latingrec.eu

