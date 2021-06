Sommet Biden-Poutine à Genève – Les lauriers que s’attribue Cassis sont-ils mérités? Le chef des Affaires étrangères dit avoir joué un rôle décisif pour décrocher cette rencontre de premier plan. Tous les élus ne sont pas d’accord. Arthur Grosjean , Berne

Ignazio Cassis, conseiller fédéral PLR en charge du Département fédéral des affaires étrangères. Pressebild

En accueillant le sommet Biden-Poutine à Genève, la Suisse a réalisé un joli coup diplomatique. Cela, personne ne le conteste. Mais l’action du chef des Affaires étrangères Ignazio Cassis et de ses troupes a-t-elle été décisive ou faut-il y voir une simple retombée du positionnement de la Genève internationale et de la tradition suisse des bons offices?

Ignazio Cassis semble avoir tranché. Interrogé récemment par la radio alémanique, le conseiller fédéral se lançait des fleurs: «C’est un succès pour moi, pour notre ligne et pour mon corps diplomatique.» En revanche, quand on se tourne vers le Département fédéral des affaires étrangères pour nous expliciter concrètement ce succès, on se heurte vite à un mur du silence.