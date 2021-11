Album d’hier et d’aujourd’hui – Les Lausannois racontent un siècle de leur ville Dans leur ouvrage «Une journée à Lausanne», un trio d’auteurs rapproche des cartes postales de 1900, des photos actuelles et des récits d’habitants. Claude Beda

La gare du Flon, la Ficelle et la Maison Mercier en l’an 1900. DR

«Aujourd’hui, l’endroit, toujours animé, est un flot de couleurs et de bruits», dit la fille à son père, qui réplique aussitôt: «À mon époque, c’était une zone sombre.»

«Et moi, j’y ai vu arriver la Ficelle débouchant sur la place. C’était si joli!» sourit l’aînée. Le quartier du Flon prend une dimension particulière quand il est raconté à la fois par une jeune femme de 19 ans, par son père quadragénaire et par sa grand-mère octogénaire.

Dans leur livre «Une journée à Lausanne», Adrien Romedenne, Geoffrey Cottenceau et Frédéric Held mettent en lien des cartes postales de 1900, des photographies actuelles, des témoignages d’habitants et des textes d’écrivains.

Aujourd’hui, la gare du Flon, le M2 et la Maison Mercier. DR La place de la Gare en 1910. DR La rue du Grand-Pont aujourd’hui. Les piétons et les vélos sont toujours là. DR 1 / 7

L’ouvrage est une invitation à jeter un autre regard sur la cité. Et, pour cela, pas besoin de se plonger longuement dans les images et les textes. Le lecteur ne verra plus la rue de la Madeleine comme auparavant lorsqu’il aura lu l’anecdote du chat perdu.

Et il sera surpris d’apprendre l’histoire de ce jeune Français, ancien habitant de la rue de la Borde, enrôlé dans les troupes du général Leclerc ayant participé à la libération de Paris et figurant parmi les premiers à être entré dans le nid d’aigle de Hitler en Bavière, avant de réapparaître à Saint-François sous l’uniforme gris souris d’un employé des Transports publics lausannois (TL).

«Il existe déjà beaucoup de livres sur l’histoire de Lausanne, c’est pourquoi nous avons mis l’accent sur les témoignages et les anecdotes.» Adrien Romedenne, coauteur du livre

«Il existe déjà beaucoup de livres sur l’histoire de Lausanne, c’est pourquoi nous avons mis l’accent sur les témoignages et les anecdotes», explique le Champenois d’origine et Lausannois de cœur Adrien Romedenne, initiateur de l’ouvrage et directeur du centre culturel La Datcha à Lausanne.

Ce dernier a choisi les cartes postales des années 1900-1920 auprès de Jacques Rosset, collectionneur passionné et président de la Société romande de cartophilie. Il a aussi recueilli les histoires et les anecdotes d’une cinquantaine de Lausannois.

Le souci du détail

Pour sa part, Geoffrey Cottenceau, professeur à l’école d’art de Lausanne (Écal), a réalisé les photographies actuelles en se basant sur les points de vue des cartes postales.

«Il a le souci du détail et œuvre à ce qu’un lien soit perceptible entre les deux images», commente Adrien Romedenne. Quant au graphiste-artiste lausannois Frédéric Held, il a donné vie aux documents en les articulant de façon fluide et dynamique.

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.