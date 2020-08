Changements climatiques – Les laves torrentielles se multiplient Un quart de siècle après la catastrophe du Pissot, les orages, plus fréquents et intenses, ainsi que la fonte du permafrost favorisent encore davantage les coulées de boues. Comment éviter qu’elles ne soient dévastatrices? Claude Beda

Durant la nuit du 13 au 14 août 1995, un orage isolé de quarante-cinq minutes a déversé 70’000 m 3 d’eau dans le ruisseau du Pissot. La lave torrentielle avait tout dévasté aux alentours, même l’autoroute A9. Comme pour le rappeler, le ruisseau a connu une crue décennale après les fortes pluies de lundi. Patrick Martin

L’événement avait engendré la création d’une des premières cartes des dangers naturels en Suisse. Il y a un quart de siècle, à Villeneuve (VD), dans la nuit du 13 au 14 août 1995, le Pissot, dopé par un orage, sortait de son lit et charriait des laves torrentielles dévastant tout alentour (lire encadré). Le 23 juillet dernier, six personnes ont dû être secourues aux frontières cantonales, à Jaun (FR), après une lave torrentielle. Ces derniers jours, le corps d’une fillette retrouvée dans le Léman au large de Cully rappelait une catastrophe semblable survenue à Chamoson (VS) le 11 août 2019. À entendre la climatologue Martine Rebetez, professeure à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), la fréquence de ce genre d’événement s’accélère en raison du réchauffement climatique: «Quand les températures augmentent d’un degré, l’air peut contenir 7% d’humidité en plus et il y a davantage d’énergie dans l’atmosphère. Les événements de précipitations extrêmes sont plus intenses et plus fréquents. Or ce réchauffement d’un degré correspond à celui qui s’est déjà produit en Suisse ces vingt-cinq dernières années. Il est deux fois plus rapide que la moyenne sur la planète.»