[19/42] À Vaud l’eau – Les lavoirs, vestiges silencieux d’un monde réservé aux femmes Les fontaines-lavoirs et bassins de rivière, destinés au rinçage du linge, témoignent du labeur des lavandières. Mais ils étaient aussi des lieux de rencontre et de bavardage, à l’égal des bistrots pour les hommes. Jean-Marc Corset

La fontaine-lavoir de la rue des Fossés-Dessous, à Aubonne. Les dernières lavandières y ont été aperçues au milieu des années 1950. VANESSA CARDOSO

À la rue des Fossés-Dessous, à Aubonne, le silence règne autour de la fontaine-lavoir, dont le plan d’eau est à peine agité par le filet qui coule au bout du bassin. Curieux des commérages que pouvaient s’échanger les lavandières à l’époque où elles rinçaient le linge en de tels lieux, on s’imagine en chat indiscret, se glissant entre les tissus des draps et les vêtements brodés pour tendre l’oreille à leurs confidences, leurs rires et leurs chamailleries de voisinage.

Naturellement, on ne souhaiterait pas finir comme ce malheureux chat de Croy, qui est à l’origine du sobriquet du village: en patois, Lè Buya-tsa, ou les Bouilleurs de chats. Caché dans le panier d’une lavandière, il périt dans l’eau bouillante et les cendres tamisées qui servaient au blanchissage. Pas mécontent d’inscrire cette anecdote dans le patrimoine local, le syndic Thierry Candaux tient de sa grand-mère que la mésaventure est véridique.

À la place de la Lavandière à Croy, il y a une belle fontaine monumentale, mais pas de lavoir. La statue du chat et de la lavandière nous rappelle toutefois le sobriquet du village: Lè Buya-tsa, ou les Bouilleurs de chats. VANESSA CARDOSO

Peu documentée, l’histoire des lavoirs vaudois s’écrit surtout à travers de vagues souvenirs d’une tâche ingrate réservée aux femmes. Tout le contraire des écrits sur nombre de fontaines élevées au rang de monuments.

Il y a lavoirs et fontaines…

À Croy, on le comprend bien. On y découvre deux anciens lavoirs – probablement construits au début du XVIIIe siècle – sur une dérivation du Nozon provenant de Romainmôtier. Aménagés au bord du cours d’eau pour le premier et d’un petit canal récemment rénové pour le second, ils se distinguent des bassins-lavoirs construits de toutes pièces comme celui d’Aubonne. Rustiques, ils sont faits avec de simples planches fixées en diagonale sur un petit muret.

Un des deux anciens lavoirs-rivières de Croy, situé sur une dérivation du Nozon, qui vient de Romainmôtier, non loin de là. VANESSA CARDOSO

Sur la place de la Lavandière, au centre du village de Croy, où une statue rappelle l’histoire du chat, il ne faut pas se laisser tromper: la majestueuse fontaine avait d’autres fonctions, en premier lieu d’abreuver les habitants et le bétail. Le plus grand des deux bassins, daté de 1828, est issu d’un immense bloc de calcaire provenant de la carrière du Grand Chanay située à 2 km d’où seront livrées au XIXe siècle plus de 200 fontaines dans tout le canton.

Des cours d’eau à tout faire

À Aubonne, comme à Croy, toujours alimentée en eau potable par une roue à aubes installée sur un second canal dérivé du Nozon, on a tiré le maximum de profit d’un seul cours d’eau. Au fil des siècles, l’eau de l’Armary, qui prend sa source au-dessus de Montherod, s’est répandue dans le bourg médiéval en un réseau de plus en plus dense. Formé de nombreux petits canaux de dérivation, des biefs, et de petits ponts-aqueducs à ciel ouvert, il a été peu à peu enterré dès le XIXe siècle. La rivière qui alimentait plus de 20 fontaines à Aubonne fournissait moulins, tannerie, abattoirs et boucheries, etc.

Il reste des traces de ce passé, décrit par l’historienne Laurence Marti dans une publication sur le quartier de la Grenade (dans sa série «Les Petits Carrés»). Comme cette ruelle des Lavandières au cœur du bourg où coulait l’Armary. Le lavoir a disparu, mais on peut voir encore un vieux balcon en bois surplombant l’ancien cours d’eau, utilisé jadis comme latrines. Car n’oublions pas que, même si la rue Punaise – qualifiant la puanteur qui s’en dégageait – a été rebaptisée ruelle du Soleil-Levant, les ruisseaux avaient aussi pour vocation de servir d’égout à ciel ouvert.

Alimentée par une autre branche de l’Armary, la fontaine-lavoir de la rue des Fossés-Dessous, à l’ouest du bourg, «est la dernière qui subsiste à Aubonne», relève Pascal Lincio, municipal retraité depuis peu et historien passionné. À voir sa facture, la date sur le front du bassin (1907) marque selon lui une réfection. Laurence Marti pense que les premiers aménagements remontent au XVIIIe siècle. Il s’agissait vraisemblablement d’un simple lavoir-rivière. Mais, précise-t-elle, un document atteste de l’existence du couvert et de sa charpente en 1822. Elle observe que, pendant longtemps, les lavandières avaient utilisé les cours d’eau sans grande infrastructure. Elles étaient alors généralement équipées d’un caisson en bois, rempli de paille ou de chiffons pour ne pas s’abîmer les genoux. Il faut dire que la grande lessive, en particulier des draps, n’avait lieu que deux fois l’an.

«Hôtel des bavardes»

Avec la généralisation des bassins-lavoirs dédiés au rinçage du linge, mais également l’apparition du savon dès le milieu du XIXe, les ménagères venaient nettoyer leurs habits plus régulièrement. C’est ainsi qu’ils sont devenus des lieux de réunion prisés des femmes, dont le rôle social était à l’image des bistrots pour les hommes. En témoigne la façon de les nommer des villageois: «café de femmes», «hôtel des bavardes» ou «parlement des femmes». Des légendes étaient également colportées – les «lavandières de nuit» ou les «dames blanches» –, qui rappellent celles des sirènes.

Le lavoir du Croisat, situé au pied des vignes dans le quartier aiglon de la Fontaine (une autre). VANESSA CARDOSO

Cela ne fait pas pour autant oublier le dur labeur qu’impliquait cette tâche. Au lavoir du Croisat, situé au pied des vignes à Aigle, une plaque rend hommage à ces valeureuses lavandières. Elle est signée Anne-Marie Glasson, surnommée «Nanou des Fontaines» car elle avait rédigé de son vivant un livret sur les fontaines aiglonnes: «Combien de femmes, pliées en deux, les bras plongés dans l’eau froide, ont lavé, par tous les temps, leur linge dans ce grand bassin, symbole d’une époque révolue?»

Une tâche ardue en plusieurs étapes Afficher plus Le lavoir du Croisat, à Aigle, est resté longtemps un simple lavoir-rivière avant d’être aménagé en bassin couvert – à une date inconnue à ce jour – avec des pierres calcaires récupérées de la carrière de Saint-Triphon. VANESSA CARDOSO La plupart des fontaines-lavoirs ont été construites au XIXe siècle lorsqu’on commence à comprendre que le linge sale pouvait être porteur de maladies contagieuses. En France, l’État décida dès 1851 de financer près du tiers du coût de construction des lavoirs communaux afin d’inciter la population à plus d’hygiène. Dans le Pays de Vaud aussi, les bassins destinés à la lessive se multiplient à cette période, parfois à côté des fontaines traditionnelles servant à s’alimenter en eau, à laver les aliments, la vaisselle ou les ustensiles de travail. Les lavoirs étaient soumis à des règles d’usage strictes quant aux horaires ou à la propreté du lieu. Pendant les offices religieux, toute activité pouvait y être interdite, relève l’historienne Laurence Marti. Rappelons qu’à l’origine le lavoir servait uniquement au rinçage, la dernière étape de la lessive avant le séchage. Les lavandières, agenouillées, jetaient le linge dans l’eau, le tordaient pour l’essorer, puis le battaient avec un battoir en bois sur une planche ou une pierre plate inclinée et le frottaient avec une brosse pour enlever les résidus de cendres utilisés au blanchissage. Elles amenaient leurs affaires avec des hottes ou des brouettes. L’agenda des lessives dépendait de la taille des trousseaux des ménages. Selon les historiens, elles ne deviennent mensuelles que vers 1900. Le linge sale est d’abord trempé et lessivé dans des cuves ou grands baquets de bois pour un premier décrassage. Puis, dans ces mêmes récipients – avant que n’apparaissent les lessiveuses métalliques –, le linge est recouvert d’une toile de lin sur laquelle on étale une couche de cendres réduites en poudre, constituées de carbonate de potassium, un très bon agent de nettoyage et de blanchiment. Lors de cette opération dite de coulage, on verse l’eau bouillante et on laisse tremper une nuit. Avec l’arrivée du réseau d’eau courante ainsi que des blanchisseries, le milieu du XXe siècle marque la fin de l’activité des lavoirs. Ainsi à Aubonne, le nouveau bassin de 1907 n’a pas été utilisé longtemps car, dans les années 50, une blanchisserie communale était en activité juste à côté des anciens abattoirs, non loin de là. Les dernières lavandières y ont été vues autour de 1955. Restauré en 1907, le dernier lavoir-fontaine d’Aubonne a été construit avant 1822, mais à une date inconnue. Aujourd’hui, seul le filet d’eau bruisse encore, les bavardages des lavandières se sont tus à jamais. VANESSA CARDOSO

