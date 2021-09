Élections législatives – Les législatives remportées par l’opposition de gauche en Norvège Les cinq partis d’opposition, emmenés par le travailliste Jonas Gahr Støre, devraient décrocher une majorité des sièges au Parlement, selon des projections.

Jonas Gahr Støre, à Oslo le 13 septembre 2021. AFP

L’opposition de gauche emmenée par le travailliste Jonas Gahr Støre a remporté lundi en Norvège des législatives dominées par le sort des activités pétrolières du pays, selon des projections publiées à la fermeture du scrutin.

Les cinq partis d’opposition devraient décrocher 100 des 169 sièges que compte le Storting, le Parlement monocaméral norvégien, suffisamment pour déloger la coalition de droite de la conservatrice Erna Solberg au pouvoir depuis huit ans, montrent ces projections réalisées à partir des très nombreux votes anticipés.

Avec 89 mandats pour le moment, les travaillistes de Jonas Gahr Støre, probable prochain Premier ministre, seraient même en passe de décrocher une majorité absolue avec leurs alliés de prédilection, le parti du Centre et la Gauche socialiste, sans avoir besoin des deux autres forces d’opposition, les écologistes de MDG et les communistes de Rødt. Cela faciliterait les négociations en vue de former un gouvernement de coalition, lesquelles promettent tout de même d’être longues et délicates.

«Ces résultats semblent très, très prometteurs. Bien sûr, on compte toujours les votes finaux mais si l’on considère que les projections sont exactes, il semble y avoir un mandat très fort pour le changement», a déclaré à l’AFP le responsable travailliste chargé des questions énergétiques, Espen Barth Eide. La possible majorité à trois, «c’est exactement l’issue que nous espérions et cela signifie qu’on peut commencer à négocier dans les jours qui viennent», a-t-il ajouté.

«Alerte rouge» de l’ONU

MDG avait conditionné son soutien à l’arrêt immédiat de l’exploration pétrolière dans le pays, plus gros exportateur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, un ultimatum rejeté par Jonas Gahr Støre. Millionnaire de 61 ans qui a fait campagne contre les inégalités sociales, le probable chef du prochain gouvernement préconise --comme ses adversaires conservateurs-- une sortie douce et progressive de l’économie pétrolière.

L’«alerte rouge pour l’humanité» lancée début août par les experts de l’ONU sur le climat (Giec) a placé la question du réchauffement au cœur de la campagne électorale et forcé le royaume à une réflexion sur le sort des activités pétrolières qui l’ont rendu immensément riche.

Le rapport a galvanisé ceux qui, à gauche et, dans une moindre mesure, à droite, veulent en finir avec le pétrole. Le secteur pétrolier représente 14% du Produit intérieur brut norvégien, plus de 40% des exportations et 160’000 emplois directs. L’or noir a aussi permis au royaume de 5,4 millions d’habitants d’amasser le plus gros fonds souverain au monde avec près de 12’000 milliards de couronnes d’actifs (1265 milliards de francs).

Alliés désunis

Diplômé de Sciences Po Paris et ministre de Jens Stoltenberg entre 2005 et 2013, Jonas Gahr Støre va maintenant devoir se livrer à d’épineuses tractations avec le parti du Centre, qui défend principalement les intérêts du monde rural, et la Gauche socialiste, plus soucieuse des questions environnementales.

Ces alliés, qui ont déjà gouverné ensemble sous Jens Stoltenberg, ont des positions souvent opposées, notamment sur l’urgence à sortir de l’âge pétrolier, et les centristes de Trygve Slagsvold Vedum ont dit pendant la campagne ne pas vouloir siéger avec la Gauche socialiste d’Audun Lysbakken.

«Nous prendrons tout notre temps pour parler avec les autre partis», a déclaré lundi Jonas Gahr Støre, quelques minutes avant la publication des projections. Victime d’une usure du pouvoir après huit années aux commandes, un record pour les conservateurs, et de multiples crises (migrants, chute du cours du baril, Covid-19…), Erna Solberg, 60 ans, devrait s’exprimer plus tard dans la soirée.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.