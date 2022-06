Face à la campagne omniprésente de la Nupes, les partisans de la majorité présidentielle s’inquiètent: et si leur majorité était plus fragile que prévu?

Qui est le principal opposant du président Macron? En bonne logique, pas même deux mois après l’élection présidentielle, ce devrait être Marine Le Pen. Mais il n’en est rien. Celui dont tout le monde parle, celui qui est partout et qui commence à sérieusement inquiéter l’Élysée, c’est Jean-Luc Mélenchon.

Le week-end dernier, dans les douze circonscriptions des Français de l’étranger qui votaient par anticipation, sa formation nouvellement créée, la Nupes, s’est partout qualifiée au second tour et est même arrivée en tête dans deux circonscriptions. Un résultat deux fois meilleur qu’il y a cinq ans pour la gauche. Certes, la majorité présidentielle reste favorite, mais le ton est donné: les élections législatives des 12 et 19 juin seront un duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.