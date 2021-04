Venu de Zurich – Les légumes du chef italien ont leur livre Carlo Bernasconi charmait tout Zurich avec sa cuisine italienne, devenue végétarienne. Après sa mort, un livre lui rend un bel hommage. David Moginier

Les pages sont illustrées par Larissa Bertonasco. Ed. La Joie de Lire

S’il était peu connu de ce côté-ci de la Sarine, Carlo Bernasconi enchantait le Tout Zurich chic dans son restaurant d’abord appelé Heimelig («confortable») avant de se rebaptiser Osteria Candosin pour coller à son nouveau credo. Le chef a longtemps navigué entre la cuisine, la librairie (dont il présidait l’association) et le journalisme, y compris la rédaction de livres de recettes, «Le grand livre de la cuisine italienne», «La cucina dolce», et autres.

Refusant la veste blanche du cuisinier, Bernasconi régalait ses hôtes de recettes traditionnelles transalpines avant de se resserrer sur la cuisine végétarienne. Il est malheureusement mort en 2016, avant d’avoir pu terminer son livre sur les légumes. Mais deux de ses amis ont pu compléter ses recettes grâce aux notes récoltées et aux discussions qu’ils ont eues avec lui. Voici enfin la version française de ce bouquin séparé en douze mois, et surtout en de vrais menus à l’italienne, avec primi, secondi et dolci.