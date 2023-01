Mon animal et moi – «Les lémuriens sont magiques. Ils savent comment toucher le cœur des gens» Tobias Blaha entretient depuis son adolescence une relation particulière avec les lémuriens. Le directeur du Bioparc de Genève a fait de ce primate facétieux l’emblème de l’établissement. Lauriane Sanchis

Tobias Blaha et trois des sept lémuriens du Bioparc. YVAIN GENEVAY

Ils sautent de branche en branche avec une facilité qui déconcerte. Leur longue queue bicolore fait office de balancier et grâce à celle-ci, ils ne manquent aucune de leurs incroyables acrobaties. En quelques secondes à peine, Robin, la matriarche du groupe de lémuriens, traverse son enclos et vient se percher sur l’épaule de Tobias Blaha, son soigneur et ami depuis plus de quatre ans.