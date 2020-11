Sondage – Les lesbiennes discriminées chez le médecin C’est l’une des conclusions d’une enquête vaudoise portant sur la santé des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Marie Nicollier DÉVELOPPEMENT SUIT

Suivi gynécologique insuffisant, manque de visibilité et d’informations, santé mentale préoccupante, consommation de substances supérieure à la population féminine suisse en général…

Voici quelques-uns des sujets d’inquiétudes relevés par une enquête portant sur la santé des femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes (FSF). Menée par trois associations vaudoises (VoGay, Les Klamydia’s et Lilith) et soutenue par Unisanté, elle a été réalisée en ligne entre janvier et mai 2019 (409 formulaires exploitables). Les répondantes avaient 32 ans en moyenne. Passons en revue quelques chiffres.