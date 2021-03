En 2016, pour la première fois, toutes les communes vaudoises de plus de 3000 habitants* ont vécu une élection au système proportionnel pour leur Conseil communal. Cette modification a été inscrite dans la Constitution vaudoise, suite à une initiative parlementaire de la députée d’alors (et désormais conseillère d’État), Cesla Amarelle, au nom du groupe socialiste au Grand Conseil. La votation populaire a eu lieu le 4 septembre 2011 et la modification de la Constitution a été acceptée par 61% des votants.

Cette modification a été diversement appréciée dans les communes concernées; dans plusieurs d’entre elles, des groupes politiques se sont mis en place en vue des élections communales de 2016, parfois au travers d’un parti unique, parfois au travers du regroupement de plusieurs partis ou indépendants aux valeurs proches. À côté de ces nouveaux groupes, figurait très souvent un groupe d’entente, dit d’opinions libres. Parfois aussi, la proportionnelle a été carrément «détournée» par la mise en avant d’une seule liste d’entente.

«Quel grand bonheur de découvrir, malgré le Covid, des communes de plus de 3000 habitants vibrant d’une véritable campagne électorale.»

Les débuts ont souvent été timides, comme si la politique était une chose un peu «sale» et pas adaptée à la taille des communes moyennes. On a beaucoup entendu: «Pas besoin de ça chez nous; on ne fait pas de la politique, on veut juste s’engager pour notre commune en tant que simple citoyen!»

Dix ans après la votation, quel grand bonheur de découvrir, malgré le Covid, des communes de plus de 3000 habitants vibrant d’une véritable campagne électorale, avec stands, affichages, articles, tous-ménages, présence sur les réseaux sociaux, informations aux citoyens sur les valeurs portées par les uns et les autres!

Débat d’idées et vie locale

Enfin, la politique communale retrouve ses lettres de noblesse: un débat d’idées sur le lieu même de vie des habitants de notre canton. Car c’est bien au niveau communal que se pilotent les grandes décisions impactant la population; services de l’administration, aménagement du territoire, infrastructures scolaires, accueil de la petite enfance et des écoliers, soutien aux diverses générations, lignes de transport, politique du logement, soutiens à la culture et au sport, ainsi qu’aux sociétés locales, gestion des déchets et de l’énergie, politique de sécurité. C’est là également que se détermine l’équilibre subtil entre fiscalité et prestations.

Grâce au système proportionnel et aux multiples listes déposées, les électeurs ont enfin accès à des informations claires et transparentes sur les idées et valeurs portées par les membres de chaque liste. Avec à la clé, la chance de pouvoir choisir en toute connaissance de cause!

Alors, n’attendez plus! Faites bon usage de ce droit important et utilisez-le pour élire vos autorités législatives et exécutives.