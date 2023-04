Littérature et extrême droite – Les liaisons dangereuses de Houellebecq, Moix et Tesson À travers les liens de trois écrivains connus, le journaliste François Krug raconte trente ans d’une extrême droite qu’on décrit peu: celle des intellectuels. Alain Rebetez - Paris

François Krug, Réactions françaises, enquête sur l’extrême droite littéraire. Seuil

Connaisseur de longue date des milieux d’extrême droite, le journaliste François Krug sort un livre* très documenté sur les liens entretenus avec cette mouvance par trois écrivains: Michel Houellebecq, Yann Moix et Sylvain Tesson. Des accointances profondes, qui n’ont rien de fortuit et dans lesquelles l’auteur voit la résurgence d’une culture d’extrême droite française taboue et peu explorée: celle des intellectuels.