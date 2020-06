Réouverture des frontières – Les liaisons TGV entre la France et la Suisse ont repris La circulation des trains à grande vitesse entre les deux pays, supprimée durant la crise, a été rétablie à 50% cette semaine. Elle augmentera progressivement.

Cette semaine, TGV Lyria enregistre en moyenne 4000 réservations quotidiennes KEYSTONE

Après avoir été interrompues à cause de la crise sanitaire, puis avoir redémarré très timidement le mois dernier, les liaisons TGV entre la Suisse et la France vont reprendre progressivement durant l'été. Cette semaine, 50% de la circulation a été rétablie, soit 8 allers-retours par jour, indique mercredi la société TGV Lyria.

Les voyageurs ont le choix quotidiennement entre 4 allers-retours Paris-Genève, un aller-retour Paris-Vallorbe-Lausanne et 3 allers-retours Paris-Bâle. Dès le 4 juillet, 13 allers-retours par jour entre les deux pays seront proposés, dont 4 depuis Zurich et une liaison entre Marseille et Genève.

En septembre, 85 à 95% de la circulation devrait être rétablie. A la mi-mai, les TGV entre la Suisse et la France transportaient 300 passagers par jour environ. Fin mai, ce chiffre s'élevait déjà à 1000 passagers par jour. Cette semaine, TGV Lyria enregistre 4000 réservations quotidiennes en moyenne.

Le port du masque est obligatoire à bord des TGV. Le système de ventilation des rames permet de filtrer l'air toutes les 3 minutes et de renouveler intégralement l'air toutes les 9 minutes. Plus de 1000 personnes sont dédiées au nettoyage et à la désinfection quotidienne des rames, précise TGV Lyria.

( ats/nxp )