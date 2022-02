Investissement, immobilier et tourisme – Les liens Suisse-Portugal à l’honneur cet été à Montreux Méconnue, la Chambre de commerce Suisse-Portugal a choisi Vaud pour un événement inédit visant à rapprocher les deux pays. Chloé Din

Le Centre de congrès de Montreux, le 2m2c, accueillera du 9 au 11 juin prochain un salon dédié aux liens entre le Portugal et la Suisse sous l’angle de l’investissement, de l’immobilier et du tourisme. Chantal Dervey

Malgré le poids de la communauté portugaise en terre helvétique, il aura fallu attendre 2016 pour que se crée une chambre de commerce créant des ponts entre la Suisse et le Portugal. Cofondatrice et présidente de la Chambre de commerce, d’industrie et de services Suisse-Portugal (CCISSP), la Vaudoise Marina Prévost-Mürier est une de celles qui ont changé la donne.