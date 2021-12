Commentaire – Les limites de la «doctrine Bertossa»

Ce n’est pas la première fois qu’à Genève, une méga-enquête financière accouche d’une souris. Dans ce domaine complexe, chaque instruction ne débouche pas forcément sur un procès spectaculaire, ni sur des sanctions sévères.

La justice genevoise en a même tiré une ligne de conduite, qu’on pourrait appeler la «doctrine Bertossa». Car tant le père, procureur général des années 1990, que son fils, actuel numéro deux du Parquet, l’ont mise en pratique. Lorsque des transactions semblent louches, autant ouvrir une enquête pénale pour y voir plus clair. Quitte à la classer ou se contenter de peines symboliques si les soupçons initiaux d’infractions ne se réalisent pas.

Pour les prévenus soupçonnés dans de telles procédures, les conséquences psychologiques, réputationnelles et financières peuvent être lourdes

L’application de la «doctrine Bertossa» était-elle justifiée dans l’affaire des 100 millions de Juan Carlos? Assurément. C’est grâce à la justice genevoise que les Espagnols ont appris que leur ancien roi avait été grassement récompensé de son soutien indéfectible à l’Arabie saoudite. C’est aussi la première fois que les soupçons de fortune cachée à l’étranger par le monarque émérite pouvaient être confirmés.

D’un autre côté, le fait qu’une enquête s’étale sur plus de trois ans pour aboutir à un classement général et une petite amende dans un volet annexe pose question. Pour les prévenus soupçonnés dans de telles procédures, les conséquences psychologiques, réputationnelles et financières peuvent être lourdes. Cela impose à la justice un devoir de célérité.

Dans l’affaire Juan Carlos, il aura fallu des années aux parties pour convaincre le procureur Bertossa que son enquête finirait dans l’impasse. Il était plus que temps de mettre fin à l’exercice.

Sylvain Besson est journaliste d'investigation au sein de la cellule enquête de Tamedia. Il est notamment spécialisé dans les affaires touchant la place financière. Auparavant, il a été rédacteur en chef adjoint du Temps. Il a reçu un Swiss Press award en 2017 pour une enquête sur le fioul lourd. Plus d'infos @SylvainBesson

