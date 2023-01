Basketball – Les Lions avaient Mozart, mais Vevey a bien résisté Les Genevois ont remporté le derby contre Riviera (85-78) grâce à la performance de Bryan Colon et de son pivot Keith Clanton. Mais, dans une rencontre de qualité, les visiteurs auraient aussi pu gagner. Christian Maillard - Grand-Saconnex

Keith Clanton a longtemps pris le dessus sur Jonathan Dubas sous le panier. PIERRE MAILLARD/LIONS DE GENÈVE

Il y a ceux qui jouent du piano et d’autres qui les déménagent. À Genève, le coach Alain Attallah est chanceux de posséder les deux. On connaissait déjà Mozart – ou si vous préférez Bryan Colon, une fois encore énorme ce mardi – qui sait aussi bien manier la baguette qu’interpréter un récital en solo. On connaissait également Eric Thomas, Slobodan Miljanic et Jeremiah Paige, qui complètent un orchestre qui ne commet plus trop de fausses notes depuis qu’il est au complet.