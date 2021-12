Basketball – Les Lions battus, Nyon s'impose facilement En Coupe de Suisse, les Lions de Genève ont été éliminés en huitièmes de finale par Swiss Central (67-75). De son côté, Nyon n'a pas été inquiété à Villars.

Les hommes d’Andrej Stimac quittent la compétition au stade des quarts de finale. KEYSTONE/Anthony Anex

Tenants du titre, les Lions de Genève sont éliminés de la Coupe de Suisse. Les hommes d'Andrej Stimac subi la loi de Swiss Central au stade des huitièmes de finale s'inclinant 67-75 à la salle du Pommier. Les Genevois ont payé cher une entrée en matière complètement ratée (0-10) et n'ont jamais vraiment réussi à revenir dans la partie, malgré les 43 points combinés du trio Adams, Jurkovitz et Zekovic. Côté lucernois, c'est l'adresse à trois points qui a fait la différence, avec notamment Joël Fuchs (16 points, 4/9 derrière l'arc) et Marco Lehmann (20 points, 3/4).

Pas d’exploits pour les «petits»

Pensionnaire de LNB, Villars a logiquement été battu par Nyon (56-84). Jamais vraiment inquiété, les Nyonnais, 4e de SB League, ont profité de l'occasion pour faire tourner leur effectif, avec notamment 43 points inscrits par les remplaçants. Les Villardous pourront toujours se consoler avec une petite victoire de prestige dans le troisième quart (18-16), ainsi que les 80% de réussite à trois points du meneur Bastien Gredy (4/5).

De son côté, Morges, deuxième du championnat de LNB, a fait mieux que se défendre face aux Lugano Tigers (71-88). Au centre sportif du Cherrat, les Morgiens, dont l'entame de match a été poussive (12-28), ont ensuite fait jeu égal face au pensionnaire de SB League. Au final, les 34 points de l'intérieur américain de Lugano Anthony Ciswell ont pesé lourd dans la balance.

Fribourg assure

Fribourg Olympic a lui remporté le duel au sommet. Les Fribourgeois, deuxièmes du classement de SB League derrière Massagno, ont pris leur revanche sur les Tessinois ce mercredi (76-64), trois jours après avoir subi leur première défaite en championnat face au leader. Les triples champions de Suisse en titre, qui ont fait la course en tête dès le début de la rencontre, ont notamment pu s'appuyer sur une performance de choix de l'international valaisan Arnaud Cotture, auteur de 24 points, 8 rebonds et 3 contres.

Monthey sur sa lancée

La première victoire en championnat du BBC Monthey, cueillie samedi contre Lugano après huit défaites de rang, a donné de la confiance aux Valaisans. Les hommes de Patrick Pembele ont poursuivi sur leur lancée en battant Boncourt (86-74). Au Reposieux, les Valaisans ont fait la différence dans le premier quart (28-18), avant de gérer leur avance durant la suite de la rencontre. Payne (20 points), Hayes (17) et Kessler (15) se sont mis en évidence pour les Sangliers, qui enchaînent ainsi une deuxième victoire d'affilée, toutes compétitions confondues.

Coupe de Suisse Afficher plus Huitièmes de finale: Lions de Genève – Swiss Central 67-75 Villars (LNB) – Nyon 56-84 Morges (LNB) – Lugano 71-88 Fribourg Olympic – Massagno 76-64 Monthey – Boncourt 86-74

