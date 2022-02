Basketball – Les Lions de Genève, patrons du derby à Nyon Les Genevois ont battu mardi un BBC Nyon qui a bien mal préparé sa demi-finale de Coupe suisse, samedi, à Monthey. Jérémy Santallo Nyon

Pour Nyon, Romario Roque n’a pas eu son impact offensif habituel. Ludovic Lin/BBC Nyon

Un derby vaut toujours cher mais celui de mardi soir, au Rocher, valait sûrement encore un peu plus. Déjà parce que les Lions de Genève, une victoire sur leurs six derniers matches - toutes compétitions confondues - depuis le début de l’année, sont une équipe convalescente, en crise de résultats et de confiance. Ensuite car le BBC Nyon, après un superbe 1er tour, marque le pas depuis quelques semaines et couchait sur deux défaites de rang pas franchement jolies contre Bâle et surtout Massagno le week-end passé (-55!)

Voilà pour le décor de cette affiche entre deux équipes à égalité de points - la 4e place de SB League était en jeu. Vite privé de son chef de file, Jaunin, coupable de deux fautes trop rapides, Nyon a vu les Lions faire un premier écart sur un une percée jusqu’au cercle de Seylan (12-18). Mais l’arrière nyonnais Hayman, qui avait été irrésistible lors du premier acte au Pommier (victoire des Lions dans les dernières secondes), s’est rappelé au bon souvenir des Genevois en toute fin de 1er quart-temps (21-23).

Dans le coup grâce à Nottage (11 points à 3/3 derrière l’arc), les Lions ont connu un passage à vide de 4 minutes et encaissé un cinglant 10-0 au cœur du 2e quart-temps. Dans son face-à-face avec l’hyperactif Roque, l’ailier genevois Suggs a vécu l’enfer, avec aucun point marqué en 16 minutes en première mi-temps. Mais Dragan Zekovic, si maladroit samedi contre Lugano, a pris feu derrière l’arc et planté 11 points d’affilée pour ramener puis donner l’avantage aux visiteurs avant la mi-temps (34-41).

Raccompagnés aux vestiaires par les encouragements de leurs bruyants supporters, les Lions n’ont pas connu ce fameux trou d’air qui caractérise, d’habitude, leur 3e quart-temps. Ils ont même profité de celui-ci pour accentuer légèrement leur avance, bien aidés par le long passage sur le banc du meilleur joueur adverse Roque - à 4 fautes après quelques secondes en deuxième mi-temps. Sans le génie de son Colombien, c’est Jaunin qui a permis à Nyon de rester à peu près dans le match (47-58).

Privé du bondissant Adams, Genève a quand même régné au rebond face à un Nyon qui a dû faire sans deux joueurs intérieurs (Zoccoletti et Sow). Et sur la défense de zone match-up concoctée par le coach nyonnais Stefan Ivanovic, Suggs a enfin trouvé la mire dans le coin du parquet (47-63). Si décevant ces derniers temps, l’ailier genevois a retrouvé son adresse au meilleur moment et a décoché deux banderilles de plus derrière l’arc pour asseoir définitivement le succès des Lions, qui se sont imposés 59-73.

BBC Nyon - Lions de Genève 59-73 (34-41) Afficher plus Salle du Rocher, Nyon. 350 spectateurs. Arbitres: MM. Pillet, Mazzoni et Stupar. BBC Nyon: Jaunin (15), Roque (12), Wolfisberg (0), N’Doye (11), Van Rooij (9); Dufour (7), Warden (0), Hayman (5), Charfi (0), Bono (0), Eyenga. Entraîneur: Stefan Ivanovic. Lions de Genève: Nottage (18), T. Jurkovitz (10), Suggs (11), Monteiro (2), Zekovic (19); Kuba (7), Seylan (4), Solioz (2), Milenkovic, Lacroix. Entraîneur: Andrej Stimac. Notes: absents chez les Lions, Adams (bras), Sow et Zoccoletti (commotion) pour Nyon.

Olympic assure, Monthey se reprend Afficher plus Le triple champion en titre n'a pas tremblé pour cueillir son huitième succès de rang en SB League. À Boncourt, les Fribourgeois ont dominé les Jurassiens 76-90. Avec 19 points d'avance à la mi-temps, les récents vainqueurs de la Coupe de la ligue ont pu tranquillement gérer le reste de rencontre, durant laquelle Brent Jackson s'est grandement mis en évidence pour Olympic, avec notamment 31 points inscrits et un 5/9 derrière l'arc. Premier du classement, Fribourg Olympic n'a plus perdu en championnat depuis le 5 décembre contre Massagno, sa seule défaite de la saison. De son côté, Monthey a relevé la tête. Après deux défaites en championnat contre Nyon et Boncourt, les joueurs de Patrick Pembele se sont largement imposés sur le parquet de Starwings Bâle (69-91), grâce notamment aux 26 points de Jacori Payne et aux 18 de Dikembe Dixson. Cette victoire permet aux Valaisans de quitter la lanterne rouge et surtout de faire le plein de confiance avant la demi-finale de Coupe de Suisse de ce samedi contre Nyon. Dans les autres rencontres de la soirée, Union Neuchâtel a enchaîné une troisième victoire d'affilée en s'imposant à Lugano (75-80), tandis que Massagno n'a pas connu trop de difficultés contre Swiss Central (85-64).

