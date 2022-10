Frictions au LHC – Les Lions ont offert du répit au décrié Petr Svoboda Malgré une fin de match emballante et une unité gagnée face à Davos (4-5 tab) samedi, Lausanne (12e) s’est incliné pour la quatrième fois de suite. Une banderole visant le directeur des opérations hockey, Petr Svoboda, a été déployée dans la «Section Ouest». Cyrill Pasche

Les supporters mécontents des résultats du LHC ont déroulé une banderole en début de partie. Celle-ci visait le directeur des opérations hockey, Petr Svoboda. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

«Ignorance, arrogance et ingérence. Petr assume tes erreurs!» La banderole, dirigée contre le directeur des opérations hockey, Petr Svoboda, a été déployée très tôt (10e minute) samedi dans une soirée qui ressemblait alors à tant d’autres avant celle-ci: sur la glace, un Lausanne HC apathique, déboussolé et déjà mené 0-1, avec des joueurs complètement dépassés sur le plan technique et perdus d’un point de vue tactique.