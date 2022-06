Le LHC tisse ses liens – Les Lions ont pris de l’avance et bossé leur esprit d’équipe Joueurs et entraîneurs du LHC ont passé du temps ensemble la semaine dernière entre Villars et Lausanne. L’objectif était de mieux se connaître et de tisser des liens en vue de la saison qui approche. Cyrill Pasche

John Fust et ses joueurs ont notamment partagé une via ferrata, la semaine dernière. LAUSANNE HOCKEY CLUB

«On a vraiment travaillé dur», souligne l’entraîneur et animateur du camp d’entraînement, John Fust, avant d’ajouter: «Mais on a aussi eu énormément de plaisir. C’était le bon équilibre entre préparation physique et tests de condition, activités extra-sportives et séances sur la glace, où nous avons notamment introduit notre nouveau système de jeu.»

Les Lions – ils étaient 35 à l'appel, dont Théo Rochette et plusieurs espoirs – ont ainsi passé cinq jours du 13 au 17 juin entre Lausanne et Villars, où ils sont restés durant une journée et une nuit, le temps de s'offrir une partie de paintball et une via ferrata dans la station vaudoise, sur les terres du défenseur Igor Jelovac. «L'objectif était de mieux se connaître, d'intégrer les nouveaux joueurs et de présenter le staff d'entraîneurs», souligne Fust.

Avec les étrangers

Rareté à cette période de l’année, même les joueurs étrangers – sauf le Canadien Mark Barberio et le Tchèque Michael Frolik, tous deux poussés vers la sortie – ont répondu présent. Les deux derniers embauchés, le Finlandais Mikka Salomäki et le Suédois Robin Kovacs, ont ainsi effectué un aller-retour en Suisse avant l’heure pour découvrir leurs nouveaux coéquipiers et la «culture» du LHC. Jiri Sekac, Martin Gernat et Cory Emmerton étaient aussi de la partie.

«C’était vraiment cool que les étrangers soient aussi avec nous durant ces quelques jours, applaudit le routinier Aurélien Marti. À Lausanne, ce genre de camp n’avait encore jamais été organisé. C’était une super initiative et une bonne opportunité de rencontrer les nouveaux. Ils ont pu découvrir la ville et les installations. Ils se sentiront ainsi déjà intégrés lorsque nous reprendrons les entraînements sur glace d’avant-saison.»

Marco Pedretti, transfuge des ZSC Lions, fait partie des nouveaux visages. Même si le Jurassien de 30 ans a pas mal bourlingué dans sa carrière, ce genre d’activités de groupe permet de briser la glace plus facilement. «C’était très sympa. Je connaissais à peu près la moitié des joueurs, mais cela m’a par exemple permis de découvrir les étrangers de l’équipe», précise l’attaquant qui portera le numéro 87 cette saison à la Vaudoise aréna.

Pour John Fust, toujours à la recherche d’un centre importé pour compléter l’effectif, il s’agit là de la nouvelle façon de travailler du LHC. «Tout le monde a joué le jeu», se félicite le Canado-Suisse. «Le but est d’avoir des bonnes bases tactiques, de team building et de leadership afin d’être en avance au mois d’août.»

Les étrangers désormais de retour dans leurs pays respectifs – sauf Cory Emmerton, resté à Lausanne –, les Lions se retrouveront au complet sur la glace dès la mi-juillet.

