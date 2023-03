Basketball – Les Lions stoppent l’hémorragie à Neuchâtel Après trois défaites consécutives, les Genevois et leur nouveau coach Dragan Andrejevic ont remporté chez Union un match capital dans la course à la 4e place. Jérémy Santallo

Jeremiah Paige a été décisif en défense sur Justin Roberts en fin de match. Swiss Basketball

Tout ne fut pas parfait mais il y a des victoires dont il faut savoir se contenter. Deux jours après avoir dirigé son premier entraînement, Dragan Andrejevic a connu la victoire avec les Lions de Genève chez Union Neuchâtel (71-62). Un succès capital pour un groupe qui met ainsi fin à une série noire de trois défaites.

Après une première mi-temps plutôt équilibrée, les Genevois ont mis plus de pression défensive et Union a commencé à rater plus de shoots. Ancrum (20 points) et Roberts (15) ont rectifié le tir dans le dernier quart mais Miljanic a «tué» les Neuchâtelois avec trois tirs primés consécutifs en fin de match.

Union voit Lugano revenir dans son rétroviseur puisque les Tigers, qui ont le vent en poupe, ont pulvérisé des Veveysans (102-71) décimés car privés de Dubas, Sefolosha mais aussi Louissaint. La formation tessinoise a encore pu compter sur un duo US détonnant avec 24 points pour Hamilton et 27 pour Ross.

Dans l’autre rencontre qui concernait deux formations romandes samedi, le BC Boncourt est allé remporter un succès capital dans la course aux play-off sur le parquet de la salle du Rocher, face au BBC Nyon (67-70). Les Jurassiens sont 8es au classement tandis que les Vaudois glissent au 10e rang.

Les Nyonnais étaient menés 66-50 à cinq minutes du buzzer final mais ont failli inventer une jolie remontada. Ils ont eu le ballon de l’égalisation mais il y a eu mésentente sur une relation de passe entre N’Doye et Brooks, une fois n’est pas coutume assez discret (9 points).

À noter que Boncourt a officialisé avant la partie l’arrivée de Kiady Razanamahenina (26 ans). L’international malgache, qui arrive dans le Jura après une pige médicale en deuxième division française (Pro B à La Rochelle), a réussi sa première sortie (16 points) en remplacement de Josh Brown.

Le BCB n’a plus qu’une victoire de retard sur le BBC Monthey (7e), qui s’est sabordé dans le dernier quart sur le terrain de la lanterne rouge Swiss Central (88-85). C’est le joueur américain de l’équipe lucernoise, Tre’vion Lamar, qui a rentré le shoot primé de la gagne avec un peu de chance au buzzer.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.