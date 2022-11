Affaire de blanchiment – Les locaux d’UBS ont été perquisitionnés en Allemagne Les enquêteurs allemands ont visité les locaux du numéro un bancaire helvétique à Francfort et Munich mardi.

Les perquisitions s’inscrivent dans le cadre de procédures visant l’oligarque russe Alisher Ousmanov. KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Les locaux d’UBS à Munich et à Francfort ont fait l’objet de perquisitions, note mardi Der Spiegel sur son site internet.

Évoquant une confirmation de la part du Ministère public, le magazine allemand lie les procédures à une recherche de preuves dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent ouverte à l’encontre de l’oligarque russe Alisher Ousmanov, un magnat des métaux et des télécommunications.

La banque aux trois clés a confirmé à AWP les perquisitions et affirmé coopérer pleinement avec les autorités, sans donner plus de détails.

Le «Dilbar» est un navire

En avril dernier, l’Allemagne a officiellement confisqué l’un des plus grands yachts du monde appartenant à Alicher Ousmanov, dans le cadre des sanctions contre la Russie à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine. Le «Dilbar» est un navire de 156 mètres de long, d’une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes.

En septembre, plusieurs propriétés d’un oligarque russe visé par les sanctions européennes ont été perquisitionnées en Allemagne, en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg, le Schleswig-Holstein et à Hambourg. Selon des sources proches de l’enquête, les propriétés inspectées appartenaient à M. Ousmanov.

En 2021, le magazine Bilan classait au dixième rang de son classement des 300 plus grandes fortunes de Suisse celui qui résidait dans le canton de Vaud et dont les avoirs atteignaient entre 15 et 16 milliards de francs.

ATS

