Test des alarmes – Les loups de Servion ont hurlé au son des sirènes Le zoo vaudois a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant sa meute de loups arctiques participer au test des sirènes, mercredi. Natacha Rossel

Zoo de Servion/Facebook

Les loups du Zoo de Servion ont fait une sacrée concurrence aux sirènes, mercredi. Lors du test annuel, à 13h30, les canidés au pelage immaculé ont hurlé pendant plusieurs minutes. Leurs cris ont presque recouvert le son de l’alarme. L’équipe du parc animalier vaudois a immortalisé cette scène cocasse et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. «Notre meute de loups arctiques a pris très à cœur sa mission et a relayé avec entrain les sirènes qui ont retenti cet après-midi», lit-on sur le post Facebook.

Selon une étude parue en septembre dernier dans «Acta Biotheoretica», «l’efficacité des sirènes comme signaux d’alerte a été renforcée par la prédisposition sensorielle naturelle des humains à être alertés par les hurlements des loups, avec lesquels ils ont une longue histoire de coexistence». Les sirènes (celles des ambulances, par exemple) ressemblent donc fortement au cri des canidés.

«Pourtant, cette ressemblance ne serait pas délibérée, mais le fruit de la sélection des meilleurs sons possible pour communiquer sur la plus grande distance possible», souligne Hynek Burda, chercheur à l’Université tchèque de sciences naturelles et principal auteur de l’étude, cité par le site www.futura-sciences.com.