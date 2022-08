Face à face tendu sur l’alpage – Les loups vaudois compliquent la tâche de leurs défenseurs Malgré les mesures prises, les attaques sur les bovins se succèdent. Les bénévoles sont efficaces, mais ils ne seront pas toujours là. Canton et associations veulent éviter que la situation ne dégénère. Sylvain Muller

Xavier Bignens (accroupi) et Gabriel Renaud, deux agriculteurs de Gimel, sont, comme de nombreux autres, confrontés au loup sur leurs alpages depuis deux ans. 24 HEURES – FLORIAN CELLA

«Sincèrement, j’étais optimiste. Avec toutes les mesures qu’on avait prises et notamment ces bénévoles qui se relaient sur les alpages et à qui je tire mon chapeau, je ne pensais que ça se passerait comme ça. Mais sur le groupe WhatsApp qu’on utilise, il y a désormais des attaques de loups référencées presque chaque jour. On est en train de se faire dépasser!»