Transport aérien – Les low-cost se profilent en favoris de la reprise Plus d’un tiers de vols en plus sur les aéroports helvétiques en deux semaines, le mois dernier. Plus d’un cinquième sur ceux d’Europe. Les prémices d’un rebond? Philippe Rodrik

Les compagnies low-cost, comme Easyjet, sont souvent considérées comme mieux armées pour la reprise en 2021. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Le vacarme des réacteurs se fait de plus en plus entendre sur les tarmacs des aéroports de Genève, Bâle et Zurich. Ce n’est pas encore 2019, certes. Et de loin! Mais les mouvements d’avions ont néanmoins augmenté de plus d’un tiers sur les aéroports suisses, au cours de la seconde quinzaine de mars. Et ce fut plus de 50% de hausse en Espagne, plus de 30% en Allemagne et près d’un cinquième en Europe. En fait, le transport aérien se prépare à un nouveau décollage. En Suisse et en Europe. Et les low-cost se profilent déjà en favoris de la reprise.