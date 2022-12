Immobilier en Suisse – Les loyers augmentent en novembre Des variations ont été observées entre certains cantons, a indiqué lundi l’étude de Homegate. Les tarifs à la location ont progressé de 0,3% sur un mois.

Une banderole «A Louer Appartement» fixe aux volets d’une maison située dans le hameau de Sauverny est photographiée, ce 26 juillet 2021 a Sauverny près de Genève. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

En novembre, les loyers des appartements proposés en Suisse ont quelque peu progressé en moyenne. Des fluctuations sont cependant observées selon les cantons, rapporte lundi la dernière étude Homegate. Sur le même mois, les villes étudiées par la plateforme d’annonces immobilières ont par contre toutes tiré leurs loyers vers le bas.

Les tarifs à la location proposés en Suisse ont progressé de 0,3% en novembre sur un mois, chiffre un communiqué, qui estime la nouvelle valeur de l’indice des loyers à 119,4 points. En comparaison annuelle, les loyers ont augmenté de 2,8%.

Lausanne et Bâle

Selon les cantons, les résultats sont disparates. La fourchette de progression des loyers en novembre est large avec +1,6% pour les Grisons, +2,3% pour Schwyz et jusqu’à +4,6% pour Zoug qui remporte la première place. En revanche, ils sont en recul de 1,1% dans le Valais et de 0,9% à Nidwald. Côté stagnation, ce sont les cantons romands qui se démarquent, comme Vaud ou Fribourg.

Les villes étudiées par Homegate présentent majoritairement des loyers en baisse, exceptés Lausanne et Bâle avec respectivement 0,7% et 0,2% d’augmentation, quand Zurich affiche une diminution de 1,4% et Genève une stagnation pour le mois de novembre.

ATS

