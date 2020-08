Marché locatif – Les loyers continuent de grimper malgré la pandémie et la récession Les prix des logements offerts sur le marché progressent encore. Et la baisse des taux hypothécaires n’y change rien. Mais, selon les spécialistes, cela ne devrait pas durer Jean-Marc Corset

Nouveau quartier d’habitations à Pully: la forte croissance de logements neufs arrivant sur le marché devrait modérer les loyers ces prochaines années. 24HEURES /Jean-Paul Guinnard

Le marché immobilier, en particulier pour le logement locatif, paraît déjà vacciné contre le coronavirus. Non seulement les prix des loyers ne reculent pas, mais ils ont poursuivi leur irrésistible ascension durant la pandémie. C’est du moins ce que montre l’évolution en rythme annuel de l’indice du marché des loyers en Suisse de Homegate, qui va dans le même sens à Lausanne et dans le canton de Vaud. Chez la société d’analyse spécialisée Wüest Partner, dont les chiffres sont quant à eux stables sur la dernière année pour la capitale du canton, on s’attend néanmoins à un renversement de tendance, car tous les facteurs sont réunis en ce sens.